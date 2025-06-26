Ідентифікація загиблих військових у Миколаївській області: ДНК та дактилоскопія

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Миколаївській області зафіксовано близько 2 тисяч заяв про безвісти зниклих українських військових. Частина тіл вже була репатрійована, інші ж доставлені з фронту. Наразі в регіоні зберігається близько 200 невпізнаних тіл, ідентифікація яких здійснюється за допомогою ДНК- та дактилоскопічних експертиз. Про цей процес розповів Олександр Дорофєєв, заступник начальника ДСУ “Миколаївське обласне бюро СМЕ”.

На території бюро судово-медичної експертизи тіла або їх фрагменти загиблих захисників зберігаються у рефрижераторах. Всього їх близько 200. Олександр Дорофєєв зазначає, що в наявності є чотири рефрижератори: два з них містять тіла, які чекають на поховання, а інші два – тіла, що проходять ДНК-дослідження.

ДНК-експертизу проводять у Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Завідувачка відділу біологічних досліджень Юлія Грицієнко пояснює, що спочатку кістки очищують, подрібнюють і отримують кістковий порошок, з якого виділяють ДНК. Після цього визначають якість і кількість ДНК, проводять ампліфікацію та капілярний електрофорез для створення ДНК-профілю, який вносять до електронного реєстру для пошуку збігів.

Юлія Грицієнко підкреслює, що цей процес є високотехнологічним і вимагає значних зусиль, а час, необхідний для роботи над одним профілем, залежить від стану матеріалу та інших факторів.

З травня в експертно-криміналістичному центрі також запроваджено дактилоскопічну експертизу, що включає роботу з відбитками пальців і долонь. Завідувачка сектору дактилоскопічного обліку Крістіна Дзюбак зазначає, що ця експертиза є швидшою за ДНК, але можливість збігів існує лише за певних умов. Вона також повідомила, що база містить відбитки осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, і вже вдалося встановити близько 25% загиблих оборонців України.

У випадках, коли у загиблого немає рідних для порівняння ДНК, дактилоскопія може стати єдиним способом ідентифікації.

З початку року також функціонує каталог, що містить фотографії неідентифікованих тіл та їх особистих речей. Старша слідча Марина Мусейчук розповіла, що військові частини поінформовані про цей каталог, а родини безвісти зниклих можуть звертатися до гарячої лінії для перегляду матеріалів. У каталозі зберігаються фото загиблих як цього року, так і з 2022-го.

Радниця начальника Миколаївської ОВА Неллі Яровенко повідомила, що в області налічується близько 2 тисяч безвісти зниклих військовослужбовців з офіційною пропискою в регіоні. Водночас не всі вони загинули – багато з них перебувають у полоні, що агресор не підтверджує.

Під час репатріації тіла розподіляються по обласних бюро судово-медичної експертизи залежно від завантаженості морозильних камер. За постановою, якщо тіло перебуває в морзі понад рік, його дозволено ховати. На Миколаївщині вже поховано 51 невідомого захисника, якого не вдалося ідентифікувати.

Кожному невідомому бійцю присвоюють унікальний номер, який вказується на надгробку. У разі збігу по ДНК рештки можуть бути перепоховані у визначеному рідними місці.

“Під час репатріаційних заходів сюди привозять рештки, тіла загиблих. Зберігаються вони в наших рефрижераторах. Загалом ми маємо чотири рефа, але очікуємо ще два. У двох з них – тіла, які потребують поховання, а в інших двох – ті, що очікують результатів ДНК-досліджень.” – Олександр Дорофєєв

“Тобто отримують ДНК-профіль, який надалі вносять до електронного реєстру геномної інформації людини – для перевірки на збіги.” – Юлія Грицієнко

“У нас вже є позитивний досвід встановлення осіб загиблих оборонців України. Приблизно 25 відсотків дактилоскопічних карт вже встановлено за центральним обліком експертної служби МВС по всій Україні.” – Крістіна Дзюбак

“Усі налаштовані на роботу з каталогами. Військові частини поінформовані: на зустрічах з родинами безвісти зниклих постійно наголошується, що цей каталог функціонує. До нього можна звертатися, телефонувати на гарячу лінію нашого центру та записуватись на перегляд.” – Марина Мусейчук