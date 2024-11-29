Унаслідок масованої атаки Росії, яка відбулася 28 листопада, частина Миколаївської області, Херсона та прилеглих територій залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи ведуться безперервно. Енергетики обіцяють заживити більшість споживачів до кінця доби.

“Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 29 листопада загальне споживання електроенергії в Україні знизилося на 9,7% порівняно з попереднім днем. Це пов’язано зі значним обсягом обмежень через наслідки обстрілів. Крім того, негода залишила без світла 11 населених пунктів у Чернігівській області та 3 у Волинській.

Імпорт електроенергії 29 листопада запланований із кількох країн, включаючи Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову, із загальним обсягом 8 276 МВт-год.

За оцінками енергетиків, стабілізація ситуації потребує додаткового часу через масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури, спричинених російськими обстрілами та складними погодними умовами.