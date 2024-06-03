За цим показником цьогорічний травень увійшов до трійки найбільш небезпечних місяців, повідомила Українська рада торговельних центрів.
Зазначається, що в середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги досяг 73,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення Росії, причому в травні цього року — 4,5 робочих днів.
Більш тривалий простій зафіксовано лише у березні 2022 року (5,6 робочих днів).
До п’ятірки областей з найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ у травні 2024 року увійшли наступні області:
- Харківська (66,0%);
- Донецька (57,7%);
- Дніпропетровська (29,7%);
- Запорізька (27,4%);
- Полтавська (19,6%).
УРТЦ розробила та оновлює інтерактивну карту тривалості повітряних тривог в регіонах України з 24 лютого 2022 року.
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