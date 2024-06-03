Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів у травні 2024 року становила 13,4%. Це більше, ніж у квітні 2024-го (10,8%) та у травні 2023-го (4,6%).

За цим показником цьогорічний травень увійшов до трійки найбільш небезпечних місяців, повідомила Українська рада торговельних центрів.

Зазначається, що в середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги досяг 73,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення Росії, причому в травні цього року — 4,5 робочих днів.

Більш тривалий простій зафіксовано лише у березні 2022 року (5,6 робочих днів).

До п’ятірки областей з найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ у травні 2024 року увійшли наступні області:

Харківська (66,0%);

Донецька (57,7%);

Дніпропетровська (29,7%);

Запорізька (27,4%);

Полтавська (19,6%).

УРТЦ розробила та оновлює інтерактивну карту тривалості повітряних тривог в регіонах України з 24 лютого 2022 року.