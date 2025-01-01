Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Окрім цього, вдалося ліквідувати 4 танки, 13 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.
Також українські військовослужбовці знищили російський гелікоптер, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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