За останню добу зафіксовано 144 бойові зіткнення по всій лінії фронту. Найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку, де противник здійснив 37 спроб прориву оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська також застосовували авіацію та артилерію, завдавши одного ракетного удару, 50 авіаційних ударів і понад чотири тисячі обстрілів, включаючи 92 з реактивних систем залпового вогню.

Атаки ворога були зафіксовані на таких напрямках:

Харківський напрямок – чотири атаки в районах Глибокого та Вовчанська.

– чотири атаки в районах Глибокого та Вовчанська. Куп’янський напрямок – 11 атак біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю та інших населених пунктів.

– 11 атак біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю та інших населених пунктів. Лиманський напрямок – дев’ять атак поблизу Катеринівки, Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісу.

– дев’ять атак поблизу Катеринівки, Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісу. Сіверський напрямок – два штурми неподалік Верхньокам’янського.

– два штурми неподалік Верхньокам’янського. Краматорський напрямок – одна атака біля Предтечиного.

– одна атака біля Предтечиного. Торецький напрямок – 11 атак у районах Диліївки, Торецька та Щербинівки.

– 11 атак у районах Диліївки, Торецька та Щербинівки. Покровський напрямок – 24 штурми в районах Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пушкіного та Жовтого.

– 24 штурми в районах Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пушкіного та Жовтого. Курахівський напрямок – 37 атак біля Берестків, Сонцівки, Новоселидівки, Зорі та Костянтинівки.

– 37 атак біля Берестків, Сонцівки, Новоселидівки, Зорі та Костянтинівки. Времівський напрямок – 12 атак неподалік Макарівки, Янтарного, Рівнополя та Новодарівки.

– 12 атак неподалік Макарівки, Янтарного, Рівнополя та Новодарівки. Оріхівський напрямок – два бойових зіткнення біля Новоданилівки.

– два бойових зіткнення біля Новоданилівки. Придніпровський напрямок – чотири невдалі атаки окупантів.

На Волинському напрямку та Поліському напрямку обстановка залишається стабільною, без ознак підготовки наступу ворога.

Українські військові завдали два удари по скупченнях живої сили та техніки противника, а також знищили чотири склади боєприпасів.

Втрати російських військ за добу сягнули 1520 осіб, 11 танків, 21 бойової броньованої машини, 20 артилерійських систем, 34 безпілотників, однієї крилатої ракети, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.