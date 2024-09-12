Про це у Фейсбуці, станом на 08:00, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів у районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку війська РФ здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території РФ активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.