Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень, зокрема українські воїни відбили 41 атаку на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що минулої доби ворог завдав два ракетні удари з використанням 11 ракет, здійснив 83 авіаудари, у тому числі скинув 146 керованих авіабомб, а також 5049 обстрілів, з яких 137 — з реактивних систем залпового вогню, і 1618 ударів дронами-камікадзе. Атаки були зосереджені на населених пунктах у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

У відповідь українські ракетні війська та артилерія уразили командний пункт, два комплекси ППО, гармату, два польових склади боєприпасів, три місця скупчення особового складу та техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських сил.

Ситуація на напрямках:

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Оріхівському та Торецькому напрямках ворог штурмових дій не проводив, проте завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією по населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Збройні сили України продовжують проводити операцію у Курській області. За минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли своєї ж території на Курщині.

Українські воїни завдають значних втрат окупаційним силам у живій силі та техніці, послаблюючи їхній наступальний потенціал у тилу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також було знищено 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім засобів ППО, 84 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 121 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.