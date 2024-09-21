На фронті минулої доби, 20 вересня, були зафіксовані 217 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 суботи, 21 вересня.

На Харківському напрямку сталися три ворожі атаки в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу загарбники здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії у районах Степової Новоселівки, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 10 атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили один штурм поблизу Виїмки.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку російські війська дев’ять разів намагались прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори. Неподалік Дачного, Торецька і Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак.

Українські захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності у районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Російські атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Гірника, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки, де ворог 58 разів намагався прорвати оборону. Найбільш активно росіяни діяли біля Георгіївки, де за добу здійснили 21 штурм.

За підтримки авіації армія РФ 18 разів на Времівському напрямку атакувала українські позиції в районах Вугледара, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку сталось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Три атаки росіян не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області за минулу добу російська авіація завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб по території РФ.