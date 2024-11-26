Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що протягом останньої доби українські військові ліквідували 6 танків, 20 бойових броньованих машин та 19 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 72 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 94 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
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