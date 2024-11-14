Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу українська армія ліквідувала 19 танків, 51 бойову броньовану машину та 64 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 3 РСЗВ, 1 ППО, 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, а також 124 одиниці автомобільної техніки.
- Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Купʼянському напрямку, переодягнувшись у форму українських військових.
- Мобілізація стане справедливою лише за умови покарання як корупціонерів, так і ухилянтів, — Симороз.
- Генштаб: Від початку доби на фронті зафіксували майже 100 бойових зіткнень.