За минулу добу російські війська завдали ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі Покровської громади в Донецькій області.

Про це в Telegram повідомила Покровська МВА.

“Минулої доби під обстрілом перебувало як саме місто, так і сусідні населені пункти громади. Росіяни застосували ФАБ-250, який скерували на житлові будинки мирних жителів. Авіаудар відбувся вчора об 11:00. Внаслідок нього пошкоджена залізнична інфраструктура, приватний житловий будинок та будівля магазину в західній частині міста”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, о 22:45 ворог обстріляв село Гришине, в результаті чого були пошкоджені два приватні домоволодіння та лінії електропередач. Село залишилося без електроенергії. Відомостей про постраждалих поки що немає.

О 23:00 під вогонь потрапило смт Удачне, яке знаходиться поблизу Покровської громади. Ціллю обстрілу стало вугледобувне підприємство, де було пошкоджено виробничу будівлю на території промислового майданчика. Незважаючи на пошкодження, підприємство продовжує працювати в штатному режимі, наслідки обстрілу ще уточнюються.