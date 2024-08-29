Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, за 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 в Ізмайлівці та 1 у Лисівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.
Як наголосив Філашкін, загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині (2706 загиблих і 5899 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Повідомлялося, що 28 серпня росіяни скинули авіабомбу на Ізмайлівку Покровського району Донецької області. Під завалами будинку загинула родина – батьки, а також їхні донька й син.
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