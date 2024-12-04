Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, минулої доби українські військові ліквідували 7 танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артсистем та 1 засіб ППО.

Окрім того, українські військові знищили 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.