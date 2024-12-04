Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, минулої доби українські військові ліквідували 7 танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артсистем та 1 засіб ППО.
Окрім того, українські військові знищили 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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