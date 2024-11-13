Україна продовжує стримувати масштабну збройну агресію з боку Росії, яка триває вже дев’ятсот дев’яносто четверту добу. Минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення, серед яких особливу активність ворог проявив у Курській області, де українські захисники відбили 20 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська активно використовували ракети, авіацію та артилерію проти позицій українських сил і населених пунктів, завдавши два ракетних і 87 авіаударів, при цьому було скинуто 151 керовану авіабомбу. Крім того, зафіксовано понад 5 тисяч обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські ракетні війська та артилерія продовжували успішно уражати позиції ворога: було знищено 13 районів скупчення озброєння та техніки, два склади з боєприпасами й паливом, чотири артилерійські установки та два важливі об’єкти окупантів.

На Харківському напрямку російські війська здійснили вісім штурмів українських позицій поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак ворога, які українські сили відбивали поблизу Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися шість разів штурмувати українські позиції, зокрема неподалік Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські військові відбили атаку в районі Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку противник здійснив 11 штурмів у районах Торецька та Щербинівки, подекуди із підтримкою авіації.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 28 атак, що спрямовувалися на позиції поблизу Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Григорівки, Пустинки та Новоолексіївки.

На Курахівському напрямку російські війська здійснили 47 атак, намагаючись просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 15 спроб штурму українських позицій поблизу Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки, де активно застосовувалася штурмова та бомбардувальна авіація.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак противника, завдавши йому значних втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська активно застосовують артилерію та авіацію для обстрілів прикордонних районів України.

В Курській області тривають бойові дії, де українські воїни відбили 20 атак. За інформацією, російські сили також завдали 24 авіаційних удари, скинувши 34 кориговані бомби на власні території.

Загальні втрати противника за добу склали 1770 осіб. Також знищено 24 танки, 49 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 61 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 96 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.