Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
За останню добу українська армія ліквідувала 8 танків, 24 одиниці бойових броньованих машин та 50 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили РСЗВ, 2 засоби ППО, 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 97 одиниць автомобільної техніки.
- У Чорному морі зафіксовано 24 російські кораблі: серед них ракетоносії з “Калібрами”.
- ISW: в армії РФ фіксується хвиля дезертирства через погане ставлення командування та нестачу оснащення.
- Україна вперше завдала удару по Росії британськими ракетами Storm Shadow.