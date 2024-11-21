Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

За останню добу українська армія ліквідувала 8 танків, 24 одиниці бойових броньованих машин та 50 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили РСЗВ, 2 засоби ППО, 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 97 одиниць автомобільної техніки.

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