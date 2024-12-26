За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1540 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, було знешкоджено 2 танки, 10 бойових броньованих машини та 24 артсистеми та засіб ППО.

Окрім того, українські воїни знищили 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет та 63 одиниці автомобільної техніки.