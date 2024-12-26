Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, було знешкоджено 2 танки, 10 бойових броньованих машини та 24 артсистеми та засіб ППО.
Окрім того, українські воїни знищили 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет та 63 одиниці автомобільної техніки.
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