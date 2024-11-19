Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
За останню добу українська армія ліквідувала 17 танків, 33 одиниці бойових броньованих машин та 46 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 38 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 120 одиниць автомобільної техніки та 17 одиниць спеціальної техніки.
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