Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні», яка стала головним документом зимової сесії 2025 року щодо України.

Як повідомляє Європейська правда, за резолюцію проголосували 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, 6 утрималися.

У документі підкреслюється принцип «мир за допомогою сили» та наголошується, що мирні переговори можливі лише за умови сильної обороноздатності України та надання їй адекватних гарантій безпеки. Будь-які переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її суверенітету.

Асамблея також заявила, що Росія веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію проти інших європейських держав. У зв’язку з цим ПАРЄ наголошує, що справедливий і тривалий мир в Україні є ключовим для безпеки всього європейського континенту.

Окремо резолюція закликає до створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських і білоруських лідерів за злочин агресії проти України.