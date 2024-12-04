Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив стратегію тиску на Росію для досягнення справедливого та сталого миру.

Про це він заявив під час виступу в штаб-квартирі НАТО, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє “Радіо Свобода”.

Сибіга наголосив, що Україна спільно із союзниками має зосередитися на концепції “мир через силу”. За словами міністра, цей підхід дозволить змусити Росію прийняти справедливі умови для відновлення безпеки.

“Ми разом із нашими союзниками повинні зробити все, щоб примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру. І тут ми говоримо про концепт “мир через силу””, – зазначив Сибіга.

Голова МЗС підкреслив важливість ролі Сполучених Штатів у цьому процесі, зокрема у наданні військової та безпекової підтримки. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, нині перебуває у США для проведення переговорів із представниками нової адміністрації, що сприятиме зміцненню українсько-американських відносин.

Сибіга також додав, що під час своїх нещодавніх візитів до Вашингтона мав продуктивні зустрічі з членами Конгресу та висловив сподівання, що американська підтримка залишатиметься стабільною й ефективною.