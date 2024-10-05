Президент також розповів про роботу команд України і США, а також інших партнерів для підготовки "Рамштайну".

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями – саме так, як передбачено “формулою миру”.

“Україні потрібен мир справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об’єднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий зробити наступний тиждень багато в чому історичним”, — сказав Зеленський

Також він повідомив, що триває робота команд України і США, а також інших партнерів для підготовки “Рамштайну”, “змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня”.

“Цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитися війна. Ми все для цього зробимо, на 100% зробимо і зробимо ефективно”, – зазначив президент.

Нагадаємо, видання Financial times написало, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв’язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.