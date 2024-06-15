17-сторінковий документ, який, за ствердженнями, є проєктом мирної угоди між Україною та РФ, був опублікований. Документ обговорювали на початку вторгнення. Серед умов, які він містить, - окупація Криму, незалежність України, російська мова як державна та обмеження на військову діяльність.

Про це повідомляє The New York Times.

Це єдині мирні переговори між українською та російською офіційними сторонами, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тривали вони перші тижні російського вторгнення по квітень 2022.

The New York Times заявляє, що папери були отримані від українських, російських та європейських джерел, а автентичність підтверджена учасниками переговорів та іншими особами, які були близькі до них.

Видання провело анонімні інтерв’ю з десятком посадовців з України, Росії та Заходу, які працюють або працювали в урядових структурах, а також з іншими особами, що були причетні до перемовин. Серед них – три члени української переговорної групи.

Перелік вимог від 17 березня 2022:

Крим залишається під російською окупацією, але без визнання цього Україною;

визнання псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”;

окупація східного Донбасу;

Україна не вступає в жодні військові союзи, не розміщує іноземних військових баз і контингентів;

Київ знімає всі санкції з Москви, введені ще з 2014 року, та публічно закликає інші країни зробити те саме;

обмеження чисельності Збройних сил України та кількості танків, артилерійських установок, кораблів і бойових літаків, які країна могла мати на озброєнні;

Україна протягом 30 днів після підписання мирного договору скасовує всі обмеження щодо використання російської мови в будь-якій сфері;

кримінальна заборона “прославлення та пропаганди в будь-якій формі нацизму та неонацизму, нацистського руху та пов’язаних з ним організацій, зокрема проведення публічних демонстрацій і маршів, спорудження пам’ятників і меморіалів та найменування топонімів, зокрема, вулиць, населених пунктів тощо”.

Далі сторони зустрілися в Туреччині, у Стамбулі 29 березня. Україна досягла певних успіхів на полі бою, тому РФ послабила деякі умови. Загалом, Україна мала залишатися позаблоковою, Крим на 10-15 років був би в складі Росії без спроб Києва відновити його силою, щодо інших територій (зокрема, Донбасу) Путін і Зеленський мали зустрітися окремо.

Для України було важливо прописати в стамбульському проєкті гарантії безпеки на випадок ще одного нападу. Можливі держави-гаранти, які називає NYT: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Проте росіяни не погодилися на це.

Відбувся ще один раунд перемовин — 15 квітня 2022 року.

Україна поза військовими блоками, але може вступити до ЄС;

Крим та частина української території залишаться під окупацією РФ;

у разі чергового збройного нападу на Україну держави-гаранти, які підпишуть договір, — Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція — мають стати на захист України.

Росія вимагала, щоб кожен гарант окремо підтвердив свою згоду на надання військової підтримки Україні, що створювало можливість для несправедливої ситуації, де Росія могла б напасти на Україну і потім блокувати будь-яку допомогу від інших держав-гарантів. Тож на останнє РФ не погодилась.