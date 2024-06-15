Про це повідомляє The New York Times.
Це єдині мирні переговори між українською та російською офіційними сторонами, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тривали вони перші тижні російського вторгнення по квітень 2022.
The New York Times заявляє, що папери були отримані від українських, російських та європейських джерел, а автентичність підтверджена учасниками переговорів та іншими особами, які були близькі до них.
Видання провело анонімні інтерв’ю з десятком посадовців з України, Росії та Заходу, які працюють або працювали в урядових структурах, а також з іншими особами, що були причетні до перемовин. Серед них – три члени української переговорної групи.
Перелік вимог від 17 березня 2022:
- Крим залишається під російською окупацією, але без визнання цього Україною;
- визнання псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”;
- окупація східного Донбасу;
- Україна не вступає в жодні військові союзи, не розміщує іноземних військових баз і контингентів;
- Київ знімає всі санкції з Москви, введені ще з 2014 року, та публічно закликає інші країни зробити те саме;
- обмеження чисельності Збройних сил України та кількості танків, артилерійських установок, кораблів і бойових літаків, які країна могла мати на озброєнні;
- Україна протягом 30 днів після підписання мирного договору скасовує всі обмеження щодо використання російської мови в будь-якій сфері;
- кримінальна заборона “прославлення та пропаганди в будь-якій формі нацизму та неонацизму, нацистського руху та пов’язаних з ним організацій, зокрема проведення публічних демонстрацій і маршів, спорудження пам’ятників і меморіалів та найменування топонімів, зокрема, вулиць, населених пунктів тощо”.
Далі сторони зустрілися в Туреччині, у Стамбулі 29 березня. Україна досягла певних успіхів на полі бою, тому РФ послабила деякі умови. Загалом, Україна мала залишатися позаблоковою, Крим на 10-15 років був би в складі Росії без спроб Києва відновити його силою, щодо інших територій (зокрема, Донбасу) Путін і Зеленський мали зустрітися окремо.
Для України було важливо прописати в стамбульському проєкті гарантії безпеки на випадок ще одного нападу. Можливі держави-гаранти, які називає NYT: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Проте росіяни не погодилися на це.
Відбувся ще один раунд перемовин — 15 квітня 2022 року.
- Україна поза військовими блоками, але може вступити до ЄС;
- Крим та частина української території залишаться під окупацією РФ;
- у разі чергового збройного нападу на Україну держави-гаранти, які підпишуть договір, — Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція — мають стати на захист України.
Росія вимагала, щоб кожен гарант окремо підтвердив свою згоду на надання військової підтримки Україні, що створювало можливість для несправедливої ситуації, де Росія могла б напасти на Україну і потім блокувати будь-яку допомогу від інших держав-гарантів. Тож на останнє РФ не погодилась.
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