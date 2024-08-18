Про це повідомляє Донецька ОВА у Telegram-каналі.
“Ще одна людина загинула у Мирнограді. Місто знову потрапило під ворожий артилерійський обстріл. Снаряд влучив поруч з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік”, – йдеться у дописі.
Також зазначається, що сьогоднішній артилерійський обстріл міста призвів до пошкоджень шести приватних будинків.
В ОВА вкотре закликали до евакуації мешканців до більш безпечних регіонів.
Додамо, що сьогодні російські війська скинули авіабомбу на місто Білопілля Сумської області. Попередньо, внаслідок удару одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Нагадаємо, у Мирнограді та Селидовому Донецької області влада посилила комендантську годину – вона діятиме з 15:00 до 11:00, починаючи з понеділка, 19 серпня.
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