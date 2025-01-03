Щороку 1 січня тисячі авторських прав у США втрачають чинність, дозволяючи творам переходити у суспільне надбання. Це стосується книг, фільмів, музики та мистецьких робіт, авторські права на які зазвичай діють 95 років. У різних країнах терміни захисту авторських прав відрізняються, але в США, Великій Британії та багатьох країнах Європи захист зазвичай діє протягом життя автора плюс 70 років. Тож твори митців, які померли у 1954 році, тепер стануть вільними для використання.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Зазначається, що цього року у суспільне надбання переходять роботи таких видатних постатей, як Фріда Кало, Анрі Матісс і Роберт Капа. Видання також пропонує щорічний календар, який демонструє, чиї роботи стають доступними для загального користування.

“Надходження творчої спадщини Фріди Кало до суспільного надбання якнайкраще відповідає її соціалістичним та антикапіталістичним ідеям та активізму”, – йдеться у повідомленні.

У той же час шедеври Матісса, майстра 20-го століття, стануть ще більш поширеними завдяки відкритому доступу, як, наприклад, його знамениті “Танець” (1909–1910) та революційні вирізки.

Крім того, персонажі, які стали іконами культури, такі як Попай і Тентен, також втратили авторські обмеження. Тепер вони можуть вільно використовуватися для будь-яких цілей, зокрема в творчості чи комерційній діяльності.