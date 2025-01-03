Про це повідомляє The Art Newspaper.
Зазначається, що цього року у суспільне надбання переходять роботи таких видатних постатей, як Фріда Кало, Анрі Матісс і Роберт Капа. Видання також пропонує щорічний календар, який демонструє, чиї роботи стають доступними для загального користування.
“Надходження творчої спадщини Фріди Кало до суспільного надбання якнайкраще відповідає її соціалістичним та антикапіталістичним ідеям та активізму”, – йдеться у повідомленні.
У той же час шедеври Матісса, майстра 20-го століття, стануть ще більш поширеними завдяки відкритому доступу, як, наприклад, його знамениті “Танець” (1909–1910) та революційні вирізки.
Крім того, персонажі, які стали іконами культури, такі як Попай і Тентен, також втратили авторські обмеження. Тепер вони можуть вільно використовуватися для будь-яких цілей, зокрема в творчості чи комерційній діяльності.
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