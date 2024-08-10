9 серпня на Буковині поблизу села Струмок сталася ДТП, внаслідок якої водій і пасажир автомобіля потрапили до лікарні.

Про це повідомляє поліція.

9 серпня в Чернівецькій області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. У селі Бочківці травмувався 15-річний мотоцикліст внаслідок зіткнення з автомобілем.

У Старих Бросківцях сталася аварія, в якій загинув 42-річний місцевий житель. Ще одна ДТП сталася в селі Струмок, де травмувалися двоє осіб. Поліція проводить досудові розслідування для встановлення обставин усіх випадків.

У селі Струмок сталася ДТП, в якій 22-річний водій автомобіля «Lexus» не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Внаслідок аварії постраждали водій та його 58-річний пасажир, яких госпіталізували.

Поліція зафіксувала подію, і слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил дорожнього руху.