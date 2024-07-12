В уряді Великої Британії розмірковують над дозволом для України на удари ракетами Storm Shadow по віддалених цілях на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі в інтервʼю Європейській правді.

«Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками, над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню», – сказав він.

Леммі відмовився коментувати обмеження Сполучених Штатів на використання своєї зброї по всій території РФ.

«Що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з Президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов’язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини», – додав глава МЗС.

Міністр зауважив, що російський диктатор Володимир Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу.

«Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти», – наголосив Леммі.

Очільник британської дипломатії також запевнив, що новий уряд Сполученого Королівства збереже підтримку України.

Новий прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території держави-агресорки Росії. Однак пізніше в уряді Королівства розʼяснили, що не давали такого дозволу Україні.