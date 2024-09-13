Про це повідомляє The Telegraph.

Леммі наголосив, що зараз настав критичний момент, коли важливо не дозволити агресору підготуватися до зимового періоду, особливо враховуючи посилення ескалації через постачання Росії балістичних ракет з Ірану.

“Ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти, та що для цього потрібно”, – зазначив міністр Великої Британії.

Він також підкреслив, що для України перемога означає повний вихід російських військ з її території, і Лондон рішуче підтримує Київ у досягненні цієї мети.

“Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги”, – підсумував Леммі.