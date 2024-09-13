Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, здійснивши свій перший візит до України на новій посаді, заявив, що напередодні "ключової зими" союзники повинні забезпечити українську армію всім необхідним озброєнням для перемоги.

Про це повідомляє The Telegraph.

Леммі наголосив, що зараз настав критичний момент, коли важливо не дозволити агресору підготуватися до зимового періоду, особливо враховуючи посилення ескалації через постачання Росії балістичних ракет з Ірану.

“Ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти, та що для цього потрібно”, – зазначив міністр Великої Британії.

Він також підкреслив, що для України перемога означає повний вихід російських військ з її території, і Лондон рішуче підтримує Київ у досягненні цієї мети.

“Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги”, – підсумував Леммі.