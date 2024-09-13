Про це повідомляє The Telegraph.
Леммі наголосив, що зараз настав критичний момент, коли важливо не дозволити агресору підготуватися до зимового періоду, особливо враховуючи посилення ескалації через постачання Росії балістичних ракет з Ірану.
“Ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти, та що для цього потрібно”, – зазначив міністр Великої Британії.
Він також підкреслив, що для України перемога означає повний вихід російських військ з її території, і Лондон рішуче підтримує Київ у досягненні цієї мети.
“Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги”, – підсумував Леммі.
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