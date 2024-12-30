Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко засудив можливі дії Словаччини, які можуть призвести до припинення екстрених поставок електроенергії для України. Він назвав такі погрози абсолютно неприйнятними, особливо в умовах, коли Україна продовжує героїчну боротьбу проти російської агресії.

Про це повідомляє Postimees.

Цахкна нагадав, що продаж енергоресурсів є основним джерелом доходів для Росії, які дозволяють їй фінансувати війну. За словами міністра, Естонія разом із союзниками доклала чимало зусиль, щоб обмежити економічні можливості агресора. Досягненням стало запровадження санкцій та встановлення обмежень на ціни російської нафти, проте для посилення тиску потрібно ще більше перекрити фінансові потоки в Росію.

“Абсолютно неприпустимо, щоб Словаччина погрожувала припинити екстрені поставки електроенергії для України. У цей час важливо не створювати додаткові труднощі, а всебічно підтримувати країну, яка бореться за безпеку всієї Європи”, – наголосив Маргус Цахкна.

Він також підкреслив, що залежність від російських енергоресурсів продовжує послаблювати позиції Європейського Союзу. Спроби Угорщини та Словаччини зберегти постачання російського газу суперечать меті ЄС повністю відмовитися від імпорту викопного палива з Росії до 2027 року.

Міністр звернув увагу на те, що Росія звикла використовувати експорт енергії як інструмент тиску, і додав, що її дії, зокрема загрози залишити Придністров’я без тепла й електрики, підтверджують це.

На завершення Цахкна заявив, що підтримка України є єдино правильним вибором для Європи. Він наголосив, що будь-які кроки, які ускладнюють становище України, суперечать інтересам європейської спільноти, яка повинна демонструвати єдність у боротьбі з російською агресією.