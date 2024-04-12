Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на Форумі дипломатії воєнного часу і заявив про готовність МЗС до розробки стратегії, спрямованої на українців, які проживають за кордоном.

У ході виступу Кулеба озвучив чотири інші пріоритети:

ППО (Patriot та SAMR-T);

Формула миру й саміт у Швейцарії;

Євросоюз та НАТО;

Латинська Америка.

“Ну і п’яте — нова політика щодо українців за кордоном. Це почало вигулькувати в моїй голові ще у 2021 році, але після (початку) війни стало очевидно, якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко”, — зазначив міністр.

Міністр також розповів, що “президент ставив таке завдання, ми підготували напрацювання — доктринальні, концептуальні — програму, стратегію, ми проговоримо її з іншими органами влади, бо це комплексне завдання.

“Будемо презентувати її президенту, тому що він приділяє дуже важливу увагу українцям, які перебувають за кордоном”, — додав Кулеба.

Заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець, що цей проєкт готовий на рівні МЗС та очікує погодження з президентом та іншими відомствами, оскільки він охоплює більший спектр, ніж просто відносини МЗС з українцями за кордоном.

Стратегія не обмежується лише поверненням українців, але й спрямована на взаємодію з українською глобальною спільнотою. Це охоплює як тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, так і стару діаспору.

В новій стратегії будуть визначені нові категорії для українців за кордоном, щоб уникнути плутанини. Одним з аспектів буде обговорення множинного громадянства, яке допоможе у розширенні розуміння того, хто є українцями за кордоном.

“Ми хочемо, звісно, повернення українців, ми розуміємо, що нині немає, можливо, безпекових причин повертатися або дуже складно з точки зору працевлаштування — це все помічено в стратегії такою собі галочкою. Але ми там говоримо про більш комплексні речі, аніж лише повернення”, — додала Боровець.