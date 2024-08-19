Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.
Візит відбудеться через півтора місяця після зустрічі прем’єра Індії з російським диктатором Володимиром Путіним.
Деталі поїздки будуть опубліковані згодом, зазначило МЗС.
У матеріалі Reuters йдеться, що Індія і далі торгує з Росією і не запровадила санкції після повномасштабного вторгнення в Україну. Індія утримується від прямого звинувачення РФ у агресії проти України, закликаючи врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.
Нью-Делі прагне поглиблювати відносини із Заходом, зберігаючи водночас зв’язки з Москвою, пишуть журналісти.
27 липня видання WION писало, що Моді відвідає Україну 23 серпня.