Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив у X (Twitter).
Він зазначає, що наразі про спільну закупівлю дронів на 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.
За словами міністра, Канада інвестує в ініціативу 70 млн євро. Латвія оголосила про надання 10 млн євро. І ще 3 млн євро виділила Литва.
“І це тільки початок. Тривають активні переговори з іншими країнами Коаліції дронів”, – додав Спрудс.
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