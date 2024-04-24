Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив у X (Twitter).

Він зазначає, що наразі про спільну закупівлю дронів на 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.

За словами міністра, Канада інвестує в ініціативу 70 млн євро. Латвія оголосила про надання 10 млн євро. І ще 3 млн євро виділила Литва.

“І це тільки початок. Тривають активні переговори з іншими країнами Коаліції дронів”, – додав Спрудс.