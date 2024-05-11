В Міністерстві закордонних справ Литви прокоментували, що погрози президента Росії про застосування ядерної зброї - блеф.

Про це повідомило LRT.

Початок підготовки до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї оголосило Міністерство оборони Росії.

“Він нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить”, – прокоментував Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви підкреслив, що стратегія, обрана деякими провідними країнами для уникнення ескалації, може мати негативні наслідки.

“Цей шлях, якщо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Він може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал: якщо ви нам загрожуєте, ми відступаємо”, – заявив міністр Литви.

США відреагували на загрозливу риторику Кремля, порадивши Володимиру Путіну вивести свої війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

Аналітики ISW відзначили, що Росія часто використовує подібні загрози, щоб змусити Захід припинити військову допомогу Києву під час повномасштабного вторгнення в Україну.