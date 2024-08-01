Інформацію про це у своєму Х підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

“F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою”, —написав Ландсбергіс.

Раніше про перші постачання винищувачів F-16 від союзників по НАТО писало агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Українська сторона поки не давала підтверджень, що літаки вже на озброєнні.

Газета The Times із посиланням на свої джерела теж повідомила, що Україна отримала шість винищувачів F-16, це постачання здійснили Нідерланди. За інформацією видання, невдовзі Київ отримає нову партію винищувачів, цього разу від Данії. Раніше газета The Daily Telegraph, також посилаючись на джерела, інформувала, що винищувачі задіювали як ППО.