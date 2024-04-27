У п'ятницю Білорусь отримала протест від Міністерства закордонних справ Литви у зв'язку з повідомленням влади Білорусі про заплановану атаку безпілотників з Литви.

Про це повідомляє LRT.

Частину протесту було вручено тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмилю, викликаному в МЗС.

Раніше в четвер російське державне інформаційне агентство ТАРС із посиланням на главу КДБ Білорусі Івана Тертеля повідомило, що білоруські силовики запобігли ударам безпілотників з території Литви по об’єктах у Мінську.

Напередодні, Збройні сили Литви спростували повідомлення білоруського Комітету держбезпеки про підготовку атаки БПЛА з території Литви по Мінську.

«Я можу на 100% стверджувати, що це є дезінформація. Це маячня, що Литва завдасть удару з безпілотника по Білорусі, іншого слова я не можу підібрати», – сказав представник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви майор Гінтаутас Чюніс.