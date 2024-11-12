Про це повідомляє пресслужба МЗС Молдови.

Основні претензії стосуються втручання Росії у молдовські вибори, а також падіння російських безпілотників на території Молдови.

“МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти ‘незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові”, – зазначено в офіційній заяві.

Молдова неодноразово закликала Російську Федерацію утриматися від будь-якого втручання у свої внутрішні справи, зокрема у демократичні процеси. Окрім цього, Молдова засудила порушення свого повітряного простору та попередила посла про серйозність таких інцидентів.

У заяві підкреслюється, що, за даними молдовських органів, дрони справді були запущені з території Росії, що є недружнім кроком та несе пряму загрозу безпеці молдовських громадян.

Нагадаємо, що 10 листопада на території Молдови впав російський безпілотник, порушивши повітряний простір країни. Інцидент викликав значне обурення та спричинив посилення дипломатичного тиску з боку Кишинева на Москву.