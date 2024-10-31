Про це повідомив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер, відповідаючи на запитання DW на пресконференції в середу, 30 жовтня.
“Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій”, – заявив Фішер.
Фішер додав, що офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше вже викликали до МЗС й закликали Пхеньян не підтримувати агресію Росії проти України та припинити відповідну допомогу РФ.
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