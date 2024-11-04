Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила у незмінній підтримці України, зокрема перед загрозами зимових атак з боку Росії та участі Північної Кореї у підтримці російської агресії.

Про це повідомляє ABS News.

“Разом із багатьма партнерами по всьому світу Німеччина твердо стоїть на боці України. Ми підтримуватимемо українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли продовжувати свій шлях до справедливого миру”, – зазначила Бербок.

Бербок наголосила, що Україні необхідна підтримка перед зимою, через постійні російські авіаудари та посилення загроз через військову допомогу Росії з боку КНДР.

Міністерка підкреслила, що міжнародна спільнота протидіє російській жорстокості за допомогою гуманітарної допомоги, аби українці змогли не лише вистояти взимку, але й продовжити захищати свободу, яка є важливою для всієї Європи.

Бербок також нагадала про нещодавнє розширення енергетичної допомоги Україні. Німеччина виділила додаткові 185 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури та зруйнованих теплостанцій і ліній електропередач.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула вранці з восьмим візитом солідарності до України з початку повномасштабного вторгення Росії.