Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що він закликає Організацію Об’єднаних Націй вимагати негайного виведення військ КНДР з території Росії та припинення їхньої спільної військової діяльності, яку він вважає незаконною.
Чо Те Юл висловив стурбованість щодо розміщення північнокорейських військових у Росії, зазначивши, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН і загрожує міжнародному миру та стабільності.
Він висловив стурбованість, що розгортання військ КНДР на полі бою є серйозним перешкодою для ядерного роззброєння.
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