Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл закликав ООН, під час їхнього візиту до Південної Кореї, виступити з рішучими засудженнями щодо військової співпраці Північної Кореї з Росією.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що він закликає Організацію Об’єднаних Націй вимагати негайного виведення військ КНДР з території Росії та припинення їхньої спільної військової діяльності, яку він вважає незаконною.

Чо Те Юл висловив стурбованість щодо розміщення північнокорейських військових у Росії, зазначивши, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН і загрожує міжнародному миру та стабільності.

Він висловив стурбованість, що розгортання військ КНДР на полі бою є серйозним перешкодою для ядерного роззброєння.