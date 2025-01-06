Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого виступу на нараді послів Франції в Парижі висловив думку, що Європа найближчим часом може зіткнутися з тиском на укладення угоди з Росією. На його переконання, така угода повинна відповідати інтересам України та бути заснованою на справедливих умовах.

Відповідне повідомлення він опублікував у мережі Х.

“Європа значно сильніша, ніж це уявляють російські лідери. Росія ж, у свою чергу, є набагато слабшою, ніж вважають багато європейців. Україна заслуговує на мир, але він має бути досягнутий на чесних умовах, а не шляхом капітуляції”, – підкреслив Сікорський.

Політик зазначив, що встановлення чітких часових меж для підтримки України може тільки заохотити Москву продовжувати війну. Натомість, за його словами, Європа повинна докласти максимум зусиль для зміцнення позицій Києва в будь-яких можливих майбутніх переговорах.

Сікорський також наголосив, що мир в Україні є ключовим елементом безпеки всієї Європи. Він вважає, що підтримка Європою України повинна залишатися непохитною, допоки Москва не буде готова до конструктивного і справедливого діалогу.