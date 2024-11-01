Варшава надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до свого ВВП, порівняно з іншими країнами, які допомагають у боротьбі з агресією Росії. Водночас Польща залишається прифронтовою країною, для якої також зберігається загроза.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Серед країн, які допомагають Україні, якщо врахувати військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна,” підкреслив міністр.

За його словами, Захід уже надав Україні допомогу на суму 217 мільярдів доларів.

Він додав, що Польща, будучи прифронтовою країною, також стикається з російською загрозою, через що не може надати всього, що хоче Україна.

Нагадуємо, що учора , 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Польща не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29.