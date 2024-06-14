У МЗС підкреслили, що останні заяви Путіна від 14 червня мають на меті дезінформувати міжнародну громадськість, підірвати мирні ініціативи та розділити світову спільноту щодо цілей і принципів Статуту ООН.

«Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН», – заявили у МЗС.

Відомство також вказало, що ультиматуми, озвучені Путіним, не є новими і вже неодноразово пролунали з Москви, при цьому час їх оголошення є показовим.

«Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру», – заявили в МЗС.

У Міністерстві висловили впевненість, що миролюбні нації, які дотримуються Статуту ООН і прагнуть миру в Україні, чітко розуміють справжні наміри російських заяв і не дозволять себе обдурити.

«Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі», – наголошується в коментарі.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не прагнула війни і більше за всіх бажає її закінчення. Однак, щоб зупинити російську агресію, потрібна сильна міжнародна коаліція країн, які підтримують принципи справедливого миру, засновані на Формулі миру та Статуті ООН.