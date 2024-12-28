Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю, адже Україна платить за нього чималі гроші.
“Наша держава завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, а зараз змушена деколи імпортувати її лише через російські злочини — окупацію ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по нашій цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктам генерації та розподільчим мережам”, — зазначили в МЗС.
Разом з тим, у міністерстві наголосили, що такими “безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором”.
“Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла”, — наголошують в пресслужбі МЗС.
Також у відомстві висловили переконання, що в інтересах словацького народу уряд цієї країни мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися “на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи”.
“Нагадуємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень”, — йдеться у кінці заяви.
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