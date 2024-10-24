Про це повідомило МЗС РФ.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Зеленського “придурком” та саркастично прокоментувала цей напис.

“Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку”, — заявила Захарова.

Футболка з таким написом викликала значний резонанс, адже Зеленський у своїх виступах часто звертається до міжнародної аудиторії, висміюючи агресивну політику Росії та закликаючи до подальшого послаблення її впливу на світовій арені. Тепер ця фраза стала ще одним символом підтримки України в її протистоянні з Росією.

  • США вирішили надати Україні додаткову допомогу на $20 мільярдів, — Зеленський.
  • МВФ прогнозує курс долара в Україні на рівні 50 гривень у 2028 році.
  • Латвія очікує запрошення України до НАТО у 2025 році та підтримує її вступ до ЄС.