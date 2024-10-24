Під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський вдягнув футболку з написом "Make Russia Small Again". Міністерство закордонних справ РФ відреагувало.

Про це повідомило МЗС РФ.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Зеленського “придурком” та саркастично прокоментувала цей напис.

“Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку”, — заявила Захарова.

Футболка з таким написом викликала значний резонанс, адже Зеленський у своїх виступах часто звертається до міжнародної аудиторії, висміюючи агресивну політику Росії та закликаючи до подальшого послаблення її впливу на світовій арені. Тепер ця фраза стала ще одним символом підтримки України в її протистоянні з Росією.