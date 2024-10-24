Про це повідомило МЗС РФ.
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Зеленського “придурком” та саркастично прокоментувала цей напис.
“Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку”, — заявила Захарова.
Футболка з таким написом викликала значний резонанс, адже Зеленський у своїх виступах часто звертається до міжнародної аудиторії, висміюючи агресивну політику Росії та закликаючи до подальшого послаблення її впливу на світовій арені. Тепер ця фраза стала ще одним символом підтримки України в її протистоянні з Росією.