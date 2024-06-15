Міністр прибув на Глобальний саміт миру.
ЗМІ країни повідомляють, що Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла все ж таки прибув до швейцарського Люцерна для участі в Саміті миру, хоча раніше Саудівська Аравія давала зрозуміти, що не братиме участі у цьому заході.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський 12 червня прибув із візитом до Саудівської Аравії.
Президент хотів заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру, який вже відбувається у Швейцарії з 15-16 червня.
Водночас 2 червня стало відомо, що Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру, проте тепер стало відомо, що останні передумали.