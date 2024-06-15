Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла прибув до Швейцарії на Саміт миру.

Міністр прибув на Глобальний саміт миру.

ЗМІ країни повідомляють, що Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла все ж таки прибув до швейцарського Люцерна для участі в Саміті миру, хоча раніше Саудівська Аравія давала зрозуміти, що не братиме участі у цьому заході.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський 12 червня прибув із візитом до Саудівської Аравії.

Президент хотів заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру, який вже відбувається у Швейцарії з 15-16 червня.

Водночас 2 червня стало відомо, що Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру, проте тепер стало відомо, що останні передумали.