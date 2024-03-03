Туреччина вважає, що настав час для початку переговорів про припинення вогню в Україні, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на прес-конференції в неділю, повідомляє Reuters.

Фідан зустрівся міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у п’ятницю на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема щодо України.

“Повинен початися діалог про припинення вогню (в Україні). Це не означає визнання окупації (з боку Росії), але питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо», – сказав Фідан.

Про це він сказав на закритті дипломатичного форуму в південному місті Анталія. Анталійський дипломатичний форум (ADF) розпочався у 2021 році як місце для політиків, бізнесменів, дослідників і науковців для обміну ідеями та поглядами.

Днями президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує зв’язки, як з Росією, так і з Україною, і готова сприяти у веденні мирних перемовин. Також про можливу посередницьку участь у переговорах між Києвом і Москвою може відігравати Саудівська Аравія, куди нещодавно із візитом прибув президент України Володимир Зеленський.

Хоча деякі військові та політичні аналітики стверджують, що російська війна в Україні не може не мати воєнного вирішення на полі бою, українська влада відкидає заяви про те, що Захід може тиснути на Київ задля швидшого припинення війни за столом переговорів.