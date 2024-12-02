Міністерство закордонних справ України висловило рішуче засудження порушень прав людини та застосування сили проти мирних протестувальників у Грузії.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

“Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним “українським сценарієм”, реалізовуючи у цей час на практиці “білоруський сценарій”, — зазначили у МЗС.

У відомстві зауважили, Україна завжди підтримувала демократичні перетворення в Грузії та її європейську і євроатлантичну інтеграцію, що відповідає інтересам грузинського народу.

У МЗС також висловили підтримку грузинським дипломатам, які публічно засудили рішення уряду Грузії про вихід з переговорів щодо вступу до ЄС.