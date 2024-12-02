Про це йдеться у заяві МЗС України.
“Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси у своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним “українським сценарієм”, реалізовуючи у цей час на практиці “білоруський сценарій”, — зазначили у МЗС.
У відомстві зауважили, Україна завжди підтримувала демократичні перетворення в Грузії та її європейську і євроатлантичну інтеграцію, що відповідає інтересам грузинського народу.
У МЗС також висловили підтримку грузинським дипломатам, які публічно засудили рішення уряду Грузії про вихід з переговорів щодо вступу до ЄС.
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