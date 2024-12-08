У Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що невдовзі Сирія стане тою державою, яка буде поважати суверенітет України, й це стане кроком до встановлення повноцінного діалогу між обома країнами.

Про це йдеться в офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства щодо падіння режиму Асада в Сирії.

“Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском”, — йдеться у повідомленні.

Також в МЗС наголосили, що право визначати курс подальшого розвитку та відновлення Сирії має належати виключно самим сирійцям, які заслуговують на життя у вільній, демократичній та правовій державі.

“Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі. Всюди, де присутні російські військові чи найманці, вони несуть лише смерть, розруху, нестабільність та беззаконня”, — наголосили в МЗС.

Сибіга відреагував на повалення режиму Башара Асада у Сирії