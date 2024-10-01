Міністерство закордонних справ висловило "рішучий протест" через примусову мобілізацію до російської армії українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Наголошують, що окупанти порушують Женевську конвенцію, та закликають українців уникати осіннього призову до армії РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

У відомстві пояснили, що за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати населення окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

МЗС закликало громадян України всіляко уникати такого “призову” до російської армії, а тих, кого окупанти примусово мобілізували, за першої нагоди залишати підрозділи та повертатись на територію України або виїжджати до третіх країн.

У разі залучення строковиків до війни проти України у міністерстві порадили скористатись проєктом “Хочу жить”.

Також МЗС звернулось до українців-громадян РФ на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині із закликом “згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму”.