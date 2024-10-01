Про це йдеться в заяві МЗС України.
У відомстві пояснили, що за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати населення окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.
МЗС закликало громадян України всіляко уникати такого “призову” до російської армії, а тих, кого окупанти примусово мобілізували, за першої нагоди залишати підрозділи та повертатись на територію України або виїжджати до третіх країн.
У разі залучення строковиків до війни проти України у міністерстві порадили скористатись проєктом “Хочу жить”.
Також МЗС звернулось до українців-громадян РФ на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині із закликом “згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму”.
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