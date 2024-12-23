Міністерство закордонних справ України жорстко засудило візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у сприянні російському енергетичному шантажу.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що такі кроки суперечать спільним зусиллям європейських країн щодо відмови від залежності від російських енергоносіїв.

“Росія багато років використовує енергію як зброю. Для Москви це – політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками”, – йдеться у повідомленні.

Водночас українське МЗС нагадало про приклад Австрії, яка, незважаючи на тривалу залежність від російського газу, змогла знайти альтернативні джерела постачання завдяки проактивній політиці уряду.

На фоні цього, зауважують у МЗС, візит Фіцо до Путіна та його спроби зберегти енергетичну залежність від Москви виглядають як крок назад для Європи. Замість координації з партнерами в ЄС прем’єр Словаччини, за словами дипломатів, обрав політику, що послаблює континент і сприяє зміцненню російських позицій.

“Україна платить найвищу ціну — ціну людських життів — за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це пам’ятати краще за інших”, – підкреслили у відомстві.

МЗС України закликало всіх європейських партнерів активізувати зусилля для зменшення залежності від російських енергоносіїв. У відомстві наголошують, що лише спільна енергетична політика Європи здатна забезпечити її стабільність і безпеку.