Російський диктатор Володимир Путін збирається поїхати у Туркменістан для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі. Україна сподівається, що влада Туркменістану розуміє, що Путін є воєнним злочинцем, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за незаконне примусове переміщення українських дітей до Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

“Це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України”, – зазначено у заяві.

Відомство також закликало Туркменістан та всі країни, які цінують міжнародне право та Статут ООН, утримуватись від проведення спільних заходів за участю російського диктатора.

“Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті”, — наголосили у МЗС.