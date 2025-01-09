У Міністерстві закордонних справ України відреагували на нещодавні коментарі голови Інституту національної пам'яті Республіки Польща Кароля Навроцького, який заявив, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

“Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості”, — зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, між українськими та польськими органами влади триває конструктивний діалог з питань історичного минулого, спрямований на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні.

Міністерство закордонних справ закликає польських політиків не використовувати складні історичні питання у внутрішньополітичній боротьбі.

Також у МЗС звернули увагу, що заяви Навроцького викликали позитивну реакцію в Кремлі та нагадали, що саме Росія довго намагається зруйнувати українсько-польську дружбу, вкладаючи значні ресурси в ці спроби.