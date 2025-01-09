Про це йдеться у повідомленні відомства.
“Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості”, — зазначили у МЗС.
У відомстві наголосили, між українськими та польськими органами влади триває конструктивний діалог з питань історичного минулого, спрямований на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні.
Міністерство закордонних справ закликає польських політиків не використовувати складні історичні питання у внутрішньополітичній боротьбі.
Також у МЗС звернули увагу, що заяви Навроцького викликали позитивну реакцію в Кремлі та нагадали, що саме Росія довго намагається зруйнувати українсько-польську дружбу, вкладаючи значні ресурси в ці спроби.
“Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки”, — наголосили у відомстві.
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